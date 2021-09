André Mendonça prega em culto evangélico e admite: "bispos da Assembleia de Deus são autoridades sobre mim"

Apoie o 247

247 - O indicado de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF), o "terrivelmente evangélico" André Mendonça, pregou como pastor no último domingo (12), na Assembleia de Deus de Madureira (RJ), do bispo Manoel Ferreira.

No culto, estava presente o deputado líder da "bancada da Bíblia", Cezinha de Madureira (PSD-SP). Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha também são frequentadores do templo.

Neste domingo (19), o ex-advogado-geral da União pregará novamente. Desta vez, ele irá à Comunidade das Nações, em Brasília, junto ao bispo bolsonarista JB Carvalho.

"Os senhores são bispos da Assembleia de Deus, mas, para além disso, Deus os constituiu bispos sobre a minha vida. Vocês têm autoridade espiritual sobre a minha vida. Vocês é quem são autoridades sobre mim. Eu sou um discípulo", declarou Mendonça no culto da semana passada. (Com informações da coluna de Carolina Brígido, no UOL).

