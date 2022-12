André Mendonça vota para derrubar prisão preventiva de Sérgio Cabral

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça votou, na madrugada desta sexta-feira (9), de forma favorável ao fim da prisão preventiva do ex-governador Sérgio Cabral. Ele foi preso em 2016 e é o único acusado ainda em regime fechado em razão da Operação Lava Jato.Agora a Segunda Turma do Supremo do STF tem dois votos favoráveis e um contrário à libertação de Cabral.

“Faltam ainda os votos dos ministros Kassio Nunes Marques e Gilmar Mendes, integrantes da turma que analisam os dois pedidos de habeas corpus de Cabral. Eles podem se posicionar sobre o caso até a próxima sexta-feira (16), ou apresentar um pedido de vista (mais tempo para analisar o caso)”, destaca a Folha de S. Paulo.

O julgamento do caso havia sido suspenso em outubro, após Mendonça pedir vistas do processo. O ministro Ricardo Lewandowski já havia votado pela revogação da ordem de prisão, além da anulação das decisões anteriores e o envio do caso para análise da Justiça Federal do Rio.

