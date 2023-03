Anielle diz esperar que apoio do governo Lula ajude a descobrir mandantes do assassinato de Marielle Franco

"Contamos com o apoio do governo federal e espero que não precisemos ficar mais cinco anos sem saber quem mandou matar Marielle”, disse Anielle Franco edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse esperar que atuação do governo do presiente lUiz Inácio Lula da Silva (PT) ajude a descobrir os mandantes do assassinato da sua irmão, a vereadora Marielle Franco (Psol-RJ)), ocorrido há exatos cinco anos.

“São cinco anos de uma investigação difícil sobre o assassinato da Mari. Agora, contamos com o apoio do governo federal na busca pela solução desse crime, e espero que não precisemos ficar mais cinco anos sem saber quem mandou matar Marielle”, disse disse Anielle à coluna da jornalista Mariana Carneiro, do jornal O Estado de S. Paulo.

Marielle foi brutalmente assassinada a tiro, juntamente com o motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018,. O crime gerou grande comoção e protestos em todo o país e chamou a atenção internacional para a violência política e a falta de segurança para os defensores dos direitos humanos no Brasil.

O ministro da Justiça, Flavio Dino, anunciou último dia 16 de fevereiro uma intensificação na parceria entre a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para desvendar o assassinato.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.