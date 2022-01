Anielle Franco rebate deputado bolsonarista que comparou morte de Olavo com assassinato de Marielle: "inadmissível"

“É inadmissível compararem a morte de minha irmã com a desse senhor. Pior ainda é ver deputados usando suas redes para mais uma vez fomentarem ódio e fake news” edit

247 - A irmã da ex-vereadora Marielle Franco, Anielle, publicou texto com indignação nas redes sociais, nesta terça-feira, 25, após o deputado bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ) comparar a morte por causas naturais de Olavo de Carvalho, ideólogo da extrema direita que faleceu nesta terça, ao assassinato de sua irmão, que foi alvo de tiros de milicianos em 2018.

“Marielle foi ASSASSINADA! Infelizmente! Perdi minha irmã com cinco tiros na cabeça. É inadmissível compararem a morte de minha irmã com a desse senhor. Pior ainda é ver deputados usando suas redes para mais uma vez fomentarem ódio e fake news!”, escreveu Anielle Franco no Twitter, em resposta a Jordy.

Mais cedo, nas redes sociais, o deputado bolsonarista escreveu: “se Olavo de Carvalho fosse abortista, defensor de bandidos, a favor da legalização das drogas e da ideologia de gênero, a esquerda estaria se revoltando com a torcida pela morte dele? Óbvio, mas aí ele se chamaria Marielle”.

