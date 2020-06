Anonymous divulga dados de Bolsonaro, filhos, Weintraub e Damares

Grupo de hackers também expos informações confidenciais do empresário Luciano Hang, dono da Havan, e do deputado Douglas Garcia, alvos do inquérito das fake news edit

Revista Fórum - O braço brasileiro do grupo internacional de hackers ativistas Anonymous divulgou na noite desta segunda-feira (1) dados pessoais e informações confidenciais do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

O hackers também publicaram no Twitter informações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e da ministra da Família, Damares Alves. Alvos do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, e o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) também tiveram os dados expostos.

Para cada pessoa, foi publicado um link que leva para uma página com grande quantidade de informação, além de acusações bastante diretas (veja abaixo). Entre os dados estão números de documentos, como CPF e RG, telefones, endereços, contas de email, propriedades, empresas, atividades de trabalho, histórico partidário, além de informações de parentes.

Presidente do Brasil @jairbolsonaro envolvido com milicia, assassinato , propagação de Fake News em grande escala e acusado internacionalmente por tráfico de crianças. Vazamos os dados: https://t.co/qyWtOLoTZh #Anonymous #Antifascista #BlackLivesMatter — Anonymous Brasil (@AnonymouBrasil) June 2, 2020

O protegido e problemático @FlavioBolsonaro acusado de ser chefe da organização criminosa pelo Ministério Público. Vazamos seus dados: https://t.co/dTo511LEji #Anonymous #Antifascista #BlackLivesMatter — Anonymous Brasil (@AnonymouBrasil) June 2, 2020

Por direitos trabalhistas e contra a toda repressão. O empresário que odeia seus funcionários e prioriza o LUCRO, acima da VIDA. @luciano_hang Vazamos seus dados: https://t.co/zq9gVJM8G3 #Anonymous #Antifascista #BlackLivesMatter — Anonymous Brasil (@AnonymouBrasil) June 2, 2020

