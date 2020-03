Antes da homenagem em Paris, Lula é recebido por ex-presidente

Ex-presidente Lula, que está viagem pela França para receber o título de cidadão honorário de Paris, almoçou com o ex-presidente francês François Hollande. Durante o encontro, eles discutiram a atual conjuntura política e a defesa da democracia no Brasil e no mundo edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na França, almoçou com o ex-presidente francês François Hollande, onde discutiram a atual conjunta política e defesa da democracia no Brasil e no mundo. Lula, que está na França para receber o título de Cidadão Honorário, já havia se encontrado com o fotógrafo Sebastião Salgado, reconhecido mundialmente pelos seus trabalhos que retratam as injustiças sociais, a natureza e os povos nativos de várias regiões do planeta.

“Almoço com o ex-presidente da França, François Hollande. Conversamos muito sobre a conjuntura no Brasil e na França e as tarefas que precisamos cumprir para retomar os governos de inclusão e com mais justiça social”, escreveu Lula nas redes sociais. Ele viajou acompanhado da presidente deposta Dilma Rousseff e odo ex-prefeito Fernando Haddad.

Confira a postagem de Lula sobre o assunto.