Antes da prisão do terrorista, deputado General Girão disse em ato golpista que 'Papai Noel camuflado' chegaria naquela semana

Apoie o 247

ICL

247 - Dias antes de a polícia prender o terrorista bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, que planejava explodir um caminhão-tanque carregado com combustível na área do aeroporto de Brasília, o deputado federal General Girão (PL-RN) disse em um ato golpista em Natal, no Rio Grande do Norte, que o 'Papai Noel camuflado' chegaria naquela semana.

A fala ocorreu na segunda-feira (19) e a prisão do terrorista dias depois, na noite de sábado (24).

"Essa semana é a semana que está começando as festividades de Natal. Então todo mundo aqui eu espero que tenha sido bom filho, bom pai, bom irmão, boa esposa e botem o sapatinho na janela, porque Papai Noel vai chegar essa semana. Acreditem em Papai Noel. [Papai Noel] pode até ser camuflado também", afirmou o parlamentar, em referência à farda militar.

Em 20 de dezembro, um dia depois da fala golpista do deputado, portanto, o senador Humberto Costa (PT-PE) publicou no Twitter um vídeo destacando uma contagem regressiva para a posse de Lula: "faltam apenas 12 dias para o Brasil reencontrar a alegria".

Girão compartilhou a publicação de Costa em 22 de dezembro e, mesmo após a diplomação de Lula como presidente da República, levantou a possibilidade de Jair Bolsonaro (PL) continuar no poder, em um claro apoio a um golpe de Estado. "Perfeito, mas VExa [Vossa Excelência] não disse qual será esse a alegria. Talvez a de ver o Presid [presidente] Bolsonaro reeleito, com o ex-Presid [ex-presidente] e ex-presidiário voltando à cadeia".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.