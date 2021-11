Antes de filiação, Dallagnol já é vice de Moro em diretório do Podemos

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O ex-procurador Deltan Dallagnol parece que vai entrar com tudo na vida partidária após ter renunciado ao cargo no Ministério Público Federal. Certidão apresentada à Justiça Eleitoral coloca Dallagnol como membro do Órgão Provisório que dirige o Podemos mesmo antes de evento de filiação. O ex-procurador aparece como segundo vice-presidente, um cargo abaixo do ex-juiz Sergio Moro.

A Certidão de Composição do Podemos do Paraná mostra que Dallagnol está filiado ao partido, pelo menos, desde 19 de novembro. A composição mostra que o procurador exerce uma função que funciona praticamente como vice de Sergio Moro, com quem atuou em conjunto de forma ilegal na Operação Lava Jato, conforme mostram conversas da Operação Spoofing.

Enquanto Moro exerce a vice-presidência do diretório do Podemos, Dallagnol ocupa a segunda vice-presidência. O presidente do partido é o ex-deputado estadual César Silvestri Filho.

PUBLICIDADE

O documento foi obtido pelo Poder360 e pode ser conferido na página do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE