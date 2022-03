Antibolsonarismo domina as redes e ofusca ato de pré-candidatura de Bolsonaro, aponta monitoramento

Bolsonaristas representam somente 10,8% dos usuários que citaram o presidente no Twitter ao longo do domingo (27) edit

Carta Capital - O bolsonarismo nas redes sociais foi engolido pelo antibolsonarismo no domingo 27. Enquanto os apoiadores do ex-capitão desejavam discutir o lançamento extraoficial de sua pré-candidatura à Presidência, a esmagadora maioria dos usuários atropelou o evento do PL e impulsionou as manifestações sobre a tentativa de censura a artistas no Lollapalooza, em São Paulo. A avaliação é de Pedro Barciela, analista de redes sociais online com foco em política.

Segundo o monitoramento do especialista, bolsonaristas representam somente 10,8% dos usuários que citaram o presidente no Twitter ao longo do domingo. Para Barciela, “o foco dos 87% que compõem o antibolsonarismo não foi o tal lançamento”.

“O que até então chamavam de um possível lançamento de pré-candidatura ficou totalmente em segundo, terceiro, quarto plano. O que foi debate no domingo é a questão do Lollapalooza, da censura, dos artistas se posicionando. E esse volume de menos de 11% do bolsonarismo presente no debate sobre Bolsonaro é extraordinário”, disse Barciela a CartaCapital. “Nem nos piores momentos da CPI da Covid ele chegou a índices tão baixos.”

