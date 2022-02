Anunciado por Bolsonaro, Alexandre Silveira recusará liderança do governo no Senado

O mineiro toma posse como senador nesta quarta-feira no lugar de Antonio Anastasia, próximo ministro do Tribunal de Contas da União edit

Por Ricardo Noblat, Metrópoles - A Covid-19 chegou a comprometer 30% dos pulmões de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que ficou 8 dias internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Mesmo assim, ele estará, hoje, em Brasília para a posse do novo senador pelo seu partido, o mineiro Alexandre Silveira, herdeiro do cargo de Antonio Anastasia, o próximo ministro do Tribunal de Contas da União.

Não pergunte a Silveira se ele será o líder do governo Bolsonaro no Senado em substituição a Fernando Bezerra (MDB-PE), que renunciou à função em dezembro último. Se depender de Silveira, ele levará mais algum tempo para confirmar ou não o que o próprio Bolsonaro anunciou, e ao cabo recusará o convite. Não tem pressa, e ama os holofotes.

Ele é secretário-geral do PSD e candidato ao Senado nas eleições de outubro. Apoiará Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte, candidato ao governo de Minas Gerais. O PSD não quer conversa com Bolsonaro. Kassab insiste em dizer que o candidato do partido a presidente da República é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

