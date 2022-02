Anvisa: Barra Torres apresenta dossiê com mais de 400 ameaças de morte contra servidores

Diretor-presidente da Anvisa participou de audiência no Senado em que relatou as intimidações após a agência aprovar a vacina infantil contra a Covid edit

Fórum - Em audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, nesta quarta-feira (16), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, apresentou aos senadores um dossiê com 458 ameaças de mortes e intimidações feitas contra servidores do órgão por conta da aprovação da vacina infantil contra a Covid-19.

Essas ameaças partiram, principalmente, de bolsonaristas que, incentivados pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL), se colocam contra a vacinação de crianças - que é segura e eficaz para o combate à pandemia.

A aprovação da dose infantil contra a Covid, por parte da Anvisa, se deu 16 de janeiro. "Nas primeiras 48 horas após a aprovação das vacinas, o número de ameaças por e-mail — e-mails intimidadores, termos agressivos —, ultrapassou 124, para ser preciso. Ou seja, saltamos de 3 antes da reunião para 124", relatou Barra Torres, reforçando que, atualmente, os servidores do órgão "não têm segurança para trabalhar".

