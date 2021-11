Anvisa confirma caso de brasileiro infectado com Covid vindo da África do Sul

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou em nota, neste domingo (28), que o Brasil já tem paciente infectado por Covid-19 vindo de um voo da África do Sul, segundo informou a CNN Brasil no programa Breaking News. A Anvisa ainda não confirmou se é um caso de ômicron, a nova variante da Covid-19. O paciente, que já está em isolamento, foi vacinado contra a Covid-19.

O passageiro, um homem que desembarcou no aeroporto de Guarulhos-SP na noite deste sábado (27), chegou a apresentar o teste RT-PCR negativo (exigido pelas autoridades brasileiras com 72h antes do desembarque), mas ao chegar em São Paulo realizou novo teste, positivando para Covid-19.

Na sexta-feira (26) a Anvisa recomendou a restrição de voos e viajantes vindos da África do sul, Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue, após a detecção de uma nova variante do coronavírus na África do Sul, informou o órgão regulador em nota.

O Brasil proibiu, neste sábado, voos com destino ao país que tenham origem ou passagem pelos seis países recomendados pela Anvisa inicialmente.

A nova variante já foi detectada em 12 países, segundo informações do UOL.

África do Sul: 77 casos na Província de Gauteng

Holanda: 13 casos foram detectados entre 61 passageiros que desembarcaram em Amsterdã vindos da África do Sul

Austrália: Dois casos de passageiros vacinados que voltaram do sul da África para Sydney

República Tcheca: Um caso em uma mulher foi confirmado pelo hospital da cidade de Liberec, no norte do país

Botsuana: Quatro casos Hong Kong: Uma pessoa que viajou à África do Sul

Reino Unido: Três casos, relacionados a viagens ao sul da África Israel: Um caso de uma pessoa que chegou do Malauí

Alemanha: Dois casos na Baviera; ambos foram registrados em viajantes que chegaram da África do Sul

Bélgica: Um caso em uma pessoa não vacinada

Dinamarca: Dois casos de pessoas em voos provenientes do sul da África

Itália: Um caso na região de Nápoles, num homem que havia retornado de Moçambique.

