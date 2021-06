Anvisa confirmou irregularidades apontadas pelos irmãos Miranda sobre a vacina Covaxin

A lista de irregularidades identificadas pela Anvisa no processo de aquisição da vacina indiana Covaxin inclui problemas como nota fiscal de importação e a falta de certificados de eficácia nos padrões da OMS. O deputado Luís Miranda (DEM-DF) e o seu irmão haviam denunciado corrupção dentro do Ministério da Saúde em relação às negociações sobre o imunizante edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou irregularidades no processo de importação da vacina indiana Covaxin. A lista inclui problemas na nota fiscal de importação, previsão de envio de vacinas muito próximas do prazo final de validade e a falta de certificados de eficácia, segurança e qualidade nos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS). A informação foi publicada pela coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo.

As denúncias também haviam sido feitas pelo servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, que depõe nesta sexta-feira (25) à CPI da Covid a partir das 14h. O irmão dele, o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), disse ter enviado mensagens a um secretário de Bolsonaro alertando sobre as ilegalidades.

No documento constava que o pagamento seria feito adiantado, ou seja, antes da entrega dos imunizantes. O contrato também previa a compra de 20 milhões de doses em cinco entregas de 4 milhões, mas a nota fiscal falava em 3 milhões de doses de vacina.

"O quantitativo de doses (3 milhões) não corresponde ao requisitado no Ofício nº 62/2021/DLOG/SE/MS (20 milhões)", escreveu o diretor Anvisa Alex Campos, que negou a autorização para a importação do imunizante, na reunião de diretoria de 31 de março deste ano. Todos os outros diretores o acompanharam, vetando a importação por unanimidade.

A vacina indiana só conseguiria o aval da agência mais de dois meses depois, em 4 de junho, após fazer um novo pedido e apresentar novos documentos.

