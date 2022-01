Anvisa recomenda suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil para o Ministério da Saúde e à Casa Civil, nesta quarta-feira, 12, informou o G1. A suspensão, segundo a agência, seria necessária à proteção da saúde da população.

O documento encaminhado aos ministérios foi concluído na terça-feira, 11, e contém a apresentação do cenário epidemiológico de Covid-19 nas embarcações de cruzeiro que operam a temporada de 2021 e 2022.

O levantamento, segundo a Anvisa, foi possibilitado pelos protocolos para a operação dos navios de cruzeiro no Brasil, que trouxeram dispositivos que permitiram acompanhar o cenário epidemiológico nas embarcações durante quase dois meses. Estes protocolos que permitiram também identificar rapidamente a alteração no número de casos a bordo no fim de 2021.

