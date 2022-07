Ao contrário de Bolsonaro e seus seguidores, maioria dos brasileiros defende o aborto legal, diz pesquisa

Pesquisa realizada pela ONG Católicas Pelo Direito de Decidir em parceria com o Instituto Ipsos aponta que 83% são favoráveis ao aborto legal edit

247- Os ataques ao aborto legal feitos por Jair Bolsonaro e seus seguidores, por meio da chamada agenda de costumes ,não encontram respaldo junto a maioria da população. Segundo pesquisa da ONG Católicas Pelo Direito de Decidir em parceria com o Instituto Ipsos, 83% dos brasileiros são favoráveis a interrupção da gravidez em caso de estupro.

De acordo com o site Universa, o estudo aponta que 67% dos brasileiros são favoráveis à interrupção da gestação em situações específicas e outros 19% defendem que o aborto deve ser legalizado em qualquer circunstância. Já os que são contrários à realização do procedimento em qualquer circunstância somam 14%.

O levantamento destaca, ainda, que 85% dos que defendem que o aborto deve ser totalmente legalizado no Brasil acredita que a descrinalização do procedimento resultaria na dimunuição do número de mulheres mortas em abortos clandestino. Outros 75% também se mostraram contrários à prisão de mulheres que realizem um aborto.

A pesquisa ouviu mil pessoas em todas as regiões do Brasil, entre os meses de março e abril deste ano. A margem de erro é de 3% e o nível de confiança é de 95%.

