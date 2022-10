Ao votar em Campo Grande (MS), Simone Tebet se diz feliz por "estar do lado certo”

Apoie o 247

247 - Simone Tebet votou, às 9h deste domingo (30) na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, no bairro Jardim dos Estados, em Mato Grosso do Sul, informa o Metrópoles.

Simone Tebet foi a candidata do MDB no 1º turno e logo após o anúncio dos resultados declarou voto em Lula.

Durante a campanha do segundo turno, Tebet teve participação ativa, comparecendo a diversos comícios ao lado do petista.

Após a votação neste domingo, a emedebista afirmou estar “feliz de ter a coragem de estar do lado certo”. “Que a vontade do eleitor seja acatada e, seja qual for o resultado, estamos prontos para defender a democracia e o país. Hoje é um dia de paz, de serenidade. Espero que, a partir de amanhã, tenhamos um país a ser reconstruído e um povo novamente unido. Fico muito feliz de ter a coragem de estar do lado certo da história”, afirmou Tebet.

