Aos 73 anos, Dilma é vacinada contra a Covid-19 em Porto Alegre

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff foi vacinada na manhã desta segunda-feira (22) contra a Covid-19, em Porto Alegre (RS). Ela, que tem 73 anos, usou suas redes sociais para compartilhar o fato.

Já o ex-presidente Lula tomou a primeira dose da vacina Coronavac no dia 13 de março, em São Bernardo do Campo (SP), e lamentou a lentidão do governo de Jair Bolsonaro em promover a imunização em massa da população contra a Covid-19. Segundo o petista, ele estaria muito mais feliz “se todos os brasileiros tivessem acesso à vacina”.

