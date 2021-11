'Aos 76 anos, nunca vi a fome tão espraiada no Brasil como agora', denuncia Lula em Paris

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na tarde desta terça-feira (16) de conferência no Instituto de Estudos Políticos de Paris, a Sciences Po, que lhe concedeu o título de doutor honoris causa há 10 anos.

Lula destacou que o mérito do título que recebeu é do povo brasileiro e agradeceu a solidariedade que recebeu do povo francês durante o período em que foi vítima de perseguição política. Lula agradeceu à prefeita Anne Hidalgo pelo título de cidadão honorário de Paris.

"Ao condenar, prender ilegalmente e tentar proscrever minha pessoa, o que se pretendia era condenar um projeto de um país mais justo e soberano, comprometido com a sustentabilidade ambiental e democraticamente integrado ao mundo que os governos do Partido dos Trabalhadores representaram", afirmou.

O ex-presidente disse que é inevitável comparar a condição que o Brasil havia alcançado nas relações internacionais, com o isolamento que o país se encontra hoje. "É o resultado de uma disputa pelo poder que extrapolou os limites da Constituição e o respeito à democracia, até culminar no golpe, no impeachment sem crime da presidente Dilma Rousseff em 2016, e tudo o que veio depois", afirmou.

"O objetivo indisfarçável do golpe era reverter o projeto de país soberano, voltado para o desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável com a geração de emprego e distribuição de renda para a intensa maioria historicamente excluída", acrescentou Lula.

"Na realidade, o processo de destruição nacional em curso no Brasil só poderia conduzido por um governo antidemocrático, num país envenenado pela indústria das fakes news, e em que a oposição é excluída do debate dos grandes meios de comunicação", disse Lula me outro trecho do discurso.

Acompanhe ao vivo:

