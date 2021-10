Aos 76, Lula diz que se sente jovem para consertar o Brasil

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula, que completou 76 anos nesta quarta-feira (27), disse nesta quinta-feira (28) em entrevista à Rádio Jovem Pan de Sorocaba, São Paulo, que se sente "jovem" para "consertar" o Brasil.

"Fiz 76 anos ontem com muito orgulho. Não sinto o peso da idade, me sinto um jovem com muita energia e disposição de andar o Brasil. E chamar a sociedade brasileira à responsabilidade para a gente consertar esse país juntos", manifestou o petista.

