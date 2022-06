Aparecem comprovantes de depósitos para pastores picaretas no escândalo Milton Ribeiro

Genro do pastor Gilmar Santos recebeu R$ 17 mil em negociação de evento com a presença do então ministro Milton Ribeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O genro do pastor bolsonarista Gilmar Santos, Wesley Costa de Jesus, recebeu R$ 17 mil em negociação de evento com a presença do ex-ministro Milton Ribeiro, no interior de São Paulo. A informação é do jornal Folha de S. Paulo, em novas revelações sobre a corrupção no Ministério da Educação no governo Jair Bolsonaro.

Comprovantes de depósitos realizados nas contas de parentes dos pastores suspeitos foram enviados à Controladoria-Geral da União (CGU) pelo empresário José Edvaldo Brito. Segundo informação divulgada no Jornal Nacional deste sábado (25), o comprovante de pagamento data do dia 05 de agosto de 2021. O depositante é a Sime Prag do Brasil LTDA ME (uma empresa de dedetização).

Gilmar dos Santos é um dos pastores que foram alvo da operação da PF nesta quarta (22). O outro é Arilton Moura. Os dois são investigados por suposto envolvimento em um esquema para liberação de verbas do Ministério da Educação (MEC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O parecer do Ministério Público que serviu de base da operação contra os pastores e o ex-ministro menciona um relatório da CGU e cita que "Danilo Felipe Franco realizou três transferências bancárias a pessoas ligadas ao pastor Arilton Moura, totalizando R$ 67 mil. Os três depósitos, para Wesley, Musse e Helder, somam R$ 67 mil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Juiz diz que tinha 'suspeitas substanciais' para prender Ribeiro e pastores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o JN, o evento do ministro Milton Ribeiro com prefeitos da região de Nova Odessa, aconteceu em 21 de agosto, 16 dias depois dos pagamentos. O evento foi organizado pelos pastores que estão sob investigação.

Segundo as investigações da Polícia Federal, o pastor Arilton Moura pediu R$ 100 mil ao empresário José Edvaldo Brito, em troca da realização do evento em Odessa. O empresário disse que fez os depósitos a pedido do pastor Arilton Moura. Segundo ele, os recursos seriam para ações filantrópicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE