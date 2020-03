Apenas 11% dos casos de coronavírus são detectados no Brasil, diz estudo

247 - A subnotificação dos casos do coronavírus foi tema de um estudo realizado pela Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical (London School of Hygiene and Tropical Medicine), que procurou estimar os casos não contabilizados. O estudo foi publicado no último domingo, 22, e divulgado nesta quinta-feira, 26, pelo jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com a pesquisa, o Brasil detecta apenas cerca de 11% dos casos sintomáticos do Covid-19. Isso significa que somente por volta de uma em cada dez pessoas que manifestam sintomas do vírus foram registradas pelo governo.

Por outro lado, a pesquisa mostrou que a Coreia do Sul, que adotou a política de testes constantes em toda a população, consegue identificar em média 83% dos casos, ajudando no combate à pandemia no país.

Tomando como base os dados de quarta, 24, em que o Ministério da Saúde atualizou para 2.433 os casos confirmados no Brasil, pode-se estimar que há 22.118 casos sintomáticos de coronavírus, dos quais 19.685 não foram identificados.