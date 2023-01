Apoie o 247

247 -Pesquisa da Inter-Parliamentary Union (IPU), organização global dos parlamentos nacionais revela que apenas Apenas 17,7% dos 513 deputados brasileiros são mulheres. Os dados foram coletados em 178 países e constatou que a média mundial da participação feminina em parlamentos é de 26,4%.

Na última eleição, por exemplo, somente 91 mulheres foram eleitas deputadas federais, o que corresponde a 17,7% da totalidade das 513 cadeiras disponíveis.

“O número representa um avanço irrisório se comparado ao resultado das eleições de 2018, quando 77 mulheres foram eleitas deputadas federais e ocuparam 15% das cadeiras”, destaca a pesquisa.

Nos estados os dados são parecidos: na somatória de deputadas estaduais e distritais, chega-se ao total de 190 mulheres eleitas (18%). Especificamente em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, a representatividade feminina ficou abaixo de 10%.

“Com relação ao Senado, teria acontecido um retrocesso relevante caso suplentes não tivessem assumido. Considerando apenas o resultado das últimas eleições, das 81 cadeiras disponíveis, apenas dez seriam ocupadas por mulheres senadoras a partir de 2023 – duas a menos que na legislatura anterior. No entanto, haverá o ingresso de cinco mulheres suplentes: uma porque o titular foi eleito governador do Estado, e outras quatro porque os titulares se tornaram ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)”, conclui a pesquisa.

Entre os motivos elencados pela pesquisa que contribuem para que o Brasil esteja puxando para baixo a média das Américas de participação

feminina nos parlamentos, estão:

Resistência dos partidos políticos em investir nas candidaturas de mulheres;

Fraudes reiteradas às parcas cotas de gênero existentes em nossa legislação;

Violência e assédio político direcionado às mulheres que ousam se candidatar.

