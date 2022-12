Apenas quatro a cada dez brasileiros acreditam que os partidos políticos se importam com eles

Apoie o 247

247 - Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos revela que seis a cada dez brasileiros acreditam que os partidos políticos não se importam com pessoas como eles.

Ainda de acordo com o estudo divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo, “a sondagem mostra que a confiabilidade do brasileiro melhorou em relação a anos anteriores. No ano passado, esse índice chegou aos 78% —um aumento de 15 pontos percentuais. Já em 2019, 72% dos brasileiros afirmavam concordar com a ideia”, destaca a reportagem.

A maior parte dos entrevistados acredita que um bom governante pode equilibrar a pirâmide social. “65% dos brasileiros que responderam à pesquisa acreditam que o Brasil precisa de um líder forte para resgatar o país dos mais ricos e poderosos. Neste recorte, o Brasil está acima da média global (59%). Em comparação com a mesma pesquisa em anos anteriores, os dados continuam em queda. Foram 73% em 2019 e 74% em 2021”.

