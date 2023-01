Apesar da resistência de militares, governo Lula deve levantar sigilo sobre processo contra Pazuello

Apoie o 247

247 - Apesar da resistência das Forças Armadas, o governo Lula (PT) deve mesmo retirar o sigilo sobre o processo administrativo movido pelo Exército contra o ex-ministro e general Eduardo Pazuello por ter participado, em 2021, de manifestação política ao lado de Jair Bolsonaro (PL), no Rio de Janeiro, mesmo sendo militar da ativa.

"A decisão está nas mãos da Controladoria-Geral da União (CGU), que deve determinar ainda neste mês ao Exército a divulgação integral do processo, segundo a equipe da coluna apurou com integrantes do governo que acompanham de perto o assunto", informa Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O presidente Lula, que prometeu durante a campanha eleitoral levantar os sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro a temas sensíveis de seu governo, deu 30 dias para a CGU reavaliar todos os casos colocados sob segredo.

As visitas feitas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada, que também haviam sido colocadas sob sigilo, já foram divulgadas.

