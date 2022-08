"Apesar de você": Justiça ordena retirada de vídeo de campanha de Silvio Mendes com música de Chico Buarque

Silvio Mendes é candidato ao governo do Piauí, pertence ao União Brasil e é aliado do ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira edit

247 - A Justiça do Rio de Janeiro voltou atrás e determinou que Sílvio Mendes (União Brasil), candidato ao governo do Piauí, retire de suas redes sociais um vídeo de campanha em que usa uma música do cantor Chico Buarque: “Apesar de Você”, que aparece no álbum “Chico Buarque” de 1978.

Mendes é aliado do ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira.

O juiz Fernando Rocha Lovisi, nesta segunda-feira, 15, afirmou que a campanha do candidato deve retirar imediatamente o vídeo em questão de "todas as plataformas em que estiver publicado". A ação contra Mendes pedia uma indenização de R$ 40 mil por danos morais e a retirada do vídeo do ar.

A assessoria de Mendes alegou que a música foi usada pois estava disponível no Instagram, mas que o vídeo será tornado indisponível enquanto a defesa tentará comprovar a regularidade da publicação.

No dia 5 de agosto, quando a ação foi impetrada por Chico Buarque, o pedido de retirada com urgência havia sido negado pela juíza Márcia de Andrade Pumar, argumentando que não havia necessidade de tutela antecipada por não haver “urgência na medida, nem mesmo receio de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Mas no dia 10, o advogado que representa o músico, João Tancredo, apresentou a petição pedindo a reconsideração dessa decisão – o que foi atendido pelo juiz Lovisi nesta segunda.

