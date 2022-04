Apoiadora da motociata de Bolsonaro vendeu suplementos ao Exército

Apoie o 247

247 - A GDS Grow Dietary Supplements do Brasil LTDA, uma das apoiadoras da motociata da qual Jair Bolsonaro (PL) participou nesta sexta-feira (15), efetuou 11 vendas para o Comando do Exército desde 2021. O governo federal recebeu R$ 83.311,10 de acordo com dados do Portal da Transparência. A informação foi publicada nesta sexta pela coluna Painel.

No site da organização da motociata, o Acelera para Cristo, a "Black Skull Heavy Sports Nutrition" apareceu como uma dos apoiadores do evento. A Black Skull é representada no Brasil pela GDS Grow, segundo a sua própria página na internet.

O sócio administrador da Gmab Participações LTDA, Alberto Baggiani, disse que é apenas investidor, sem envolvimento na administração da empresa.

O Comando do Exército afirmou que a legislação e a jurisprudência vigentes estabelecem as condições para a habilitação de empresas em processos de aquisição. A instituição disse que não cabe à Força legislar sobre o tema, apenas executar.

"Assim, resta claro que não é discricionária a decisão de autorizar ou não a participação de empresa(s) em processos de aquisição. Cabe ressaltar, ainda, que todas as fases do processo de aquisição sofrem controles e auditorias internas e externas ao Exército", diz em nota.

