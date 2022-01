Apoio de Weverton Rocha a Lula causa incômodo no PDT

Apoie o 247

Metrópoles - A postura do senador Weverton Rocha (PDT-MA), de declarar apoio a Lula (PT) mesmo com sua sigla tendo Ciro Gomes como pré-candidato à Presidência da República, causou incômodo nas fileiras pedetistas.

Parlamentares que buscam a reeleição neste ano, argumentam que, em termos eleitorais, também seria mais “confortável” estar ao lado do ex-presidente petista, líder em todas as pesquisas de intenção de voto. Mas que, pela união do partido, se mantêm ao lado de Ciro.

No último sábado (15/1), Weverton publicou em suas redes sociais uma mensagem de apoio a Lula. “Estou com Lula e sempre estive. Pois compactuamos do mesmo sonho de um Brasil e Maranhão mais justo, digno e próspero”, escreveu.

