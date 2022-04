Apontado como gerente do orçamento secreto, número 2 da Casa Civil emplaca a mulher para diretoria de agência federal

Ana Carolina Argolo Castro, esposa do secretário-executivo da Casa Civil, Jônathas Assunção de Castro, vai ocupar uma vaga na diretoria da ANA e receberá um salário de R$ 16,5 mil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Considerado como uma espécie de “gerente” do orçamento secreto do governo Jair Bolsonaro, o secretário-executivo da Casa Civil, Jônathas Assunção de Castro (foto), conseguiu nomear a mulher, Ana Carolina Argolo Castro, para uma vaga na diretoria colegiada da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Segundo a revista Crusoé, no novo cargo, ela terá um salário de R$ 16,5 mil, “um aumento de mais de 20% em relação ao cargo comissionado que ela já ocupava anteriormente”

Jônathas é apadrinhado político do ministro da Casa Civil e um dos líderes do centrão, Ciro Nogueira. Na semana passada, a Polícia Federal concluiu que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), recebeu propinas do grupo J&F e, por isso, cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O relatório final da investigação foi enviado na sexta-feira (8) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE