Após 16 anos, projeto sai do papel e caças F-39 Gripen entram em operação na FAB

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) terá, após 16 anos desde o lançamento do projeto FX-2, o caça sueco F-39 Gripen E/F em operação nesta segunda-feira (19). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O momento é celebrado pela FAB, pois trata-se da mais moderna aeronave em operação na América Latina, que vai equipar o 1.º Grupo de Defesa Aérea (1.º GDA), localizado em Anápolis (GO).

Um dos pilares dos projetos estratégicos do Ministério da Defesa, a renovação da frota de caça, teve orçamento prévio para a compra e a entrega até 2027 de 36 Gripen por US$ 5,4 bilhões, o equivalente a R$ 28,7 bilhões em valores atuais. Mas outras quatro aeronaves foram acrescidas neste ano ao contrato em vigor, totalizando 40 caças que serão produzidos pela Saab em parceria com a Embraer.

“As quatro primeiras unidades fabricadas na Suécia e trazidas para o Brasil em navios serão incorporadas nesta segunda-feira ao 1.º GDA. As 15 últimas do primeiro lote de 36 caças serão construídas no Brasil. O acordo para a compra do Gripen prevê a transferência de tecnologia para o Brasil e o treinamento de dois anos para 350 profissionais que vão cuidar da montagem das aeronaves na planta da Embraer, em Gavião Peixoto (SP)”, diz trecho da reportagem.

