Após 2° turno, professora universitária se recusa a dar aulas para alunos ‘de esquerda’

Docente do programa de doutorado na Universidade Federal do Amapá excluiu dois alunos da sua linha de pesquisa por conta de discordâncias políticas

Carta Capital - Uma professora do curso de farmácia da Universidade Federal do Amapá (Unifap) desistiu de orientar dois estudantes, sob a justificativa deles serem “esquerdistas”.

Sheylla Susan Almeida informou os alunos da decisão na quarta-feira 2, após o segundo turno das eleições. A reitoria informou que vai investigar o caso como assédio.

“Procurem outro professor para orientar vcs [sic]. Amanhã estarei entregando a carta de desistência da orientação de vcs. Não quero esquerdistas no laboratório. Portanto, sigam a vida de vcs. E que Deus os abençoe”, escreveu no grupo com os orientandos. “Se tiver mais algum esquerdista, que faça o favor de pedir desligamento. Ou estão comigo, ou contra mim [sic].”

