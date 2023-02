Após 8 de janeiro, bolsonaristas voltam a se mobilizar no WhatsApp e cobram soltura de terroristas

Há atos sendo convocados para pedir novamente o voto impresso e para cobrar a demissão de todos os funcionários do Legislativo e do Judiciário edit

247 - Quase 45 dias depois dos atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília, no dia 8 de janeiro, seguidores de Jair Bolsonaro (PL) voltaram a se mobilizar no WhatsApp. O movimento havia se esvaziado mediante a investigação e prisão dos bolsonaristas envolvidos na tentativa de golpe de estado do dia 8.

De acordo com o Estado de S. Paulo, "agora, supergrupos foram criados, cada um com alcance de 5 mil integrantes". Os bolsonaristas estão convocando "mobilizações para protestos que revivem pautas antigas – como voto impresso e desconfiança das urnas". Além disso, eles também se movimentam para exigir a soltura dos terroristas presos pelos crimes cometidos no dia 8.

Há atos sendo convocados para abril em defesa do voto impresso e para pedir a demissão de todos os integrantes do Legislativo e do Judiciário: “a exemplo do que antecedeu a Revolução Francesa, o terceiro Estado (povo esclarecido) clama por justiça”. Em um vídeo de manifestantes em Porto Alegre, é cobrada a soltura dos “inocentes” presos em Brasília e a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para atacar o governo federal, especialmente o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).

>>> “Todos aqueles que cometeram crimes contra a democracia, com farda ou não, devem ser punidos”, diz Boulos

Em um dos textos que têm circulado, os terroristas detidos são tratados como "presos políticos". "Não dá para ficar na inércia com o que está acontecendo com nossos irmãos que estão sofrendo porque tentaram nos ajudar. Nossos guerreiros precisam de nós".

"Os argumentos disseminados nas redes sociais já começaram a ser reproduzidos em discursos de deputados na Câmara", registra a reportagem. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), por exemplo, já afirmou em pronunciamento no plenário da Câmara que no Brasil "temos presos políticos. Mais do que na Venezuela, na Bolívia e no tempo do regime militar”.

Supergrupos

"Levantamento feito pelo Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração da Universidade Federal Fluminense (Colab/UFF), a pedido do Estadão, mostra que os disparos de mensagens voltaram a ganhar força em fevereiro. O 'Comunidades', recurso lançado pelo WhatsApp, pode explicar o crescimento. A atualização criou uma espécie de 'supergrupo', que tem potencial para agregar vários grupos em um único espaço", detalha o texto.

Os "supergrupos" do WhatsApp podem abrigar milhares de usuários, em contraste com o antigo limite, que era de 256 pessoas. Com a nova ferramenta, os administradores conseguem disparar uma mesma mensagem a vários usuários, que a partir dali podem replicar os conteúdos para outros grupos ou conversas privadas. “Mesmo que você não lide com o número máximo, o impacto já é suficiente, considerando que cada um desses usuários está envolvido em outros grupos que não são, necessariamente, engajados politicamente”, disse o pesquisador da UFF Viktor Chagas.

O recurso tinha previsão de ser lançado em 2022, mas o WhatsApp recuou para evitar um possível impacto nas eleições. À reportagem, a empresa afirmou que "o WhatsApp tem sido uma das poucas plataformas de mensagens a se aprimorar para conter viralidade no aplicativo e prestigiar as interações significativas entre as pessoas".

