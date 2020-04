Após ameaça de demissão, médicos gravam vídeo em apoio a Mandetta

Entre as entidades representadas estão as sociedades brasileiras de Angiologia e Cirurgia, de Patologia, de Ortopedia e Traumatologia e o Instituto Brasil de Medicina, além de colégios da área de medicina (assista) edit

247 - Após quase ser demitido nesta segunda-feira 6, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recebeu um vídeo de apoio gravado por médicos em nome de colégios da área de medicina e de associações da classe.

Segundo nota publicada pelo jornalista Guilherme Amado, da revista Época, entre as entidades representadas estão as sociedades brasileiras de Angiologia e Cirurgia, de Patologia, de Ortopedia e Traumatologia, a Academia Brasileira de Neurologia, a Associação Médica do Paraná e o Instituto Brasil de Medicina.

“O Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) apoia o ministro Mandetta na condução da pandemia da Covid-19. O Ministério da Saúde é o órgão técnico e responsável para determinar qual o melhor caminho para os brasileiros. O confinamento voluntário é necessário”, disse o presidente do CBC, Luiz Carlos Von Bahten.

