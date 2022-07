Após Anitta declarar apoio, Lula tenta marcar primeiro encontro com a cantora

Apoie o 247

247 - A esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela da Silva, está empenhada na missão de agendar um encontro entre o petista e a cantora Anitta, que nesta semana declarou abertamente seu apoio à campanha do ex-presidente. Janja, como é conhecida, tem se encarregado de viabilizar os encontros entre Lula e a classe artística e cultural.

De acordo com o site F5, “o PT sonha com uma participação mais efetiva de Anitta para conseguir conquistar o voto dos jovens, e Janja, assim como outras pessoas ligadas ao partido, tentam conciliar as agendas para promover o encontro da funkeira com o candidato”.

De acordo com a reportagem, a dificuldade para que Lula e Anitta conversem pessoalmente se deve a questões de agenda. “No caso de Anitta, a atribulada agenda da cantora, aliada às viagens de Lula pelo Brasil, dificultam a definição de uma data para uma reunião entre os dois”.

Como Lula deverá viajar ao menos duas vezes para o Rio de Janeiro - onde Anitta reside - até a realização do primeiro turno, existe a expectativa que um encontro entre eles possa ser viabilizado em alguma destas ocasiões.

