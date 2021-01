Após apontar fraude nas eleições dos EUA, Bolsonaro recua e cumprimenta Biden

247 - Após apontar fraudes nas eleições dos Estados Unidos em várias oportunidades, Jair Bolsonaro recuou e cumprimentou o presidente eleito, Joe Biden (Democrata), que tomou posse nesta quarta-feira, 20.

Bolsonaro destacou que “a relação do Brasil com os Estados Unidos é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais”. “Sigo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade de nossas nações e o bem-estar de nossos cidadãos”, disse.

“Para marcar essa data, enderecei carta ao Presidente dos EUA, Joe Biden, cumprimentando-o por sua posse e expondo minha visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-EUA”, informou.

Para marcar essa data, enderecei carta ao Presidente dos EUA, Joe Biden, cumprimentando-o por sua posse e expondo minha visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-EUA:

Bolsonaro alegava fraudes no pleito do país para defender seu principal aliado internacional, Donald Trump (Republicano), que estimulou seus apoiadores a invadirem o Capitólio (Congresso norte-americano) no dia 6 de janeiro.

Na ocasião, comentando a invasão, Bolsonaro chegou a ameaçar as instituições brasileiras, alegando que o mesmo ocorreria no Brasil caso nas eleições de 2022 não houvesse voto impresso.

