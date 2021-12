Após associar vacina a Aids, Bolsonaro insinua que vacina contra a Covid causa embolia

Apoie o 247

247 - Sem apresentar provas ou estudos científicos, Jair Bolsonaro (PL) voltou a dar declarações contra as vacinas da Covid-19. Durante evento no Rio de Janeiro, nesta sábad (11), Bolsonaro afirmou que o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ) está internado com embolia, por um “efeito colateral da vacina”.

“O deputado Hélio Lopes está no hospital, por embolia. Parece que é efeito colateral da vacina, vamos aguardar a conclusão. Um médico meu, semana passada, estava abalado, que uma irmã dele tomou [a vacina] e estava com trombose também”, disse Bolsonaro.

Pesquisa da Universidade de Oxford aponta que o risco de ocorrer trombose venosa cerebral (CVT, no acrônimo em inglês) em pessoas com Covid-19 é consideravelmente maior do que nas que receberam vacinas baseadas na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), como os imunizantes da Pfizer, da Moderna e da Oxford/AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

