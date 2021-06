Após assumir o comando total do Exército, Bolsonaro diz que CPI não vai derrubá-lo

"Está apurando o quê? Se eu estou usando máscara ou não?", ironizou Jair Bolsonaro, que empurrou cloroquina para os brasileiros e contribuiu diretamente para as quase 500 mil mortes edit

247 – No mesmo dia em que assumiu o controle total das Forças Armadas, ao quebrar a hierarquia evitando a punição ao general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde que foi promovido após participar de um ato político, Jair Bolsonaro desafiou a CPI da Covid a derrubá-lo. Saiba mais:

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro minimizou os impactos da CPI da Covid do Senado por considerar que não apura desvios de recursos, mas apenas a sua conduta em relação à pandemia, atacou dirigentes da comissão e voltou a defender medicação sem comprovação científica para o tratamento contra o coronavírus, sem citar o nome.

"O pessoal acha que com CPI vai derrubar um presidente. Derrubar por quê? Estão apurando desvio de recurso? Não, né. Até porque o próprio Renan falou que essa CPI não será usada para apurar desvio de recurso. Está apurando o quê? Se eu estou usando máscara ou não?", questionou o presidente, na tradicional live de quinta-feira, referindo-se ao relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Renan, e o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), assim como o vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e outros integrantes da comissão críticos ao governo, como o senador Otto Alencar (PSD-BA), foram alvos nominalmente mencionados por Bolsonaro nesta quinta-feira, que chegou a referir-se ao relator como uma "figura desqualificada".

O presidente aproveitou para fazer a defesa de remédio que, embora não tenha eficácia comprovada -- há infectologistas que já falam em ineficácia comprovada -- para o tratamento contra a Covid-19, tem dividido opiniões no meio político e provocado fortes embates na CPI. Bolsonaro chegou a chamar de "canalhas" as pessoas que não defendem o "tratamento imediato".

"Eu não politizei isso aí. Quem politizou é o outro lado. Quem diz para não tomar e não dá alternativas são eles", acusou.

A CPI deve ouvir na próxima terça-feira, pela segunda vez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na quarta, é a vez do depoimento do ex-secretario-executivo da pasta Elcio Franco, enquanto na quinta senadores devem ouvir o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), que teve seu depoimento antecipado após operação da Polícia Federal. (Reportagem de Maria Carolina Marcello)

