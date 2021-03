Após ataques, Bolsonaro confirma viagem à Argentina e reunião com Fernández

Encontro entre os dois presidentes está marcado para o dia 26 de março na Argentina durante reunião do Mercosul edit

247 - Jair Bolsonaro confirmou que irá à Argentina em 26 de março, ocasião em que serão comemorados os 30 anos do Mercosul, bloco formado também por Uruguai e Paraguai.

Desde a campanha eleitoral da Argentina, Bolsonaro profere ataques contra Alberto Fernández, que foi eleito presidente. Agora, os dois terão a sua primeira reunião bilateral presencial, apesar de os dois países serem sócios estratégicos e formarem o eixo da integração regional.

Bolsonaro anunciou apoio ao governo argentino nas negociações com o FMI porque, segundo ele, “o êxito econômico da Argentina é do interesse do Brasil”.

