Após ataques, governo divulga balanço da Operação Escola Segura

Foram cumpridos mandados de busca com apreensão de sete armas e prisão de um suspeito; 270 contas do Twitter relacionadas a ataques contra escolas foram removidas edit

247- O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, divulgou neste sábado (8) através de sua conta no Twitter, o primeiro balanço da Operação Escola Segura deflagrada na última quinta-feira (6) em parceria com os estados para ampliar a atuação da pasta na segurança da comunidade escolar.

De acordo com o ministro, neste sábado houve a solicitação para exclusão de 270 contas do Twitter, as quais veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas e a solicitação para a plataforma Tik Tok para que retire do ar duas contas responsáveis por viralizar conteúdo que incitava medo nas famílias.

Além disso, foram cumpridos mandados de busca com apreensão de sete armas e prisão de suspeito.

Operação Escola Segura - dia 8



1) Houve solicitação para exclusão de 270 contas do Twitter, as quais veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas. Conteúdos e autores em investigação.



April 8, 2023

A operação vai realizar ações preventivas e repressivas contra ataques nas escolas em todo o país.

Dentro do pacote de ações do Ministério da Justiça para o combate à violência, a pasta vai investir R$ 150 milhões no apoio às rondas escolares ou similares. A medida, autorizada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, será feita por meio de um edital, a ser divulgado já na próxima semana. Os recursos sairão do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e serão ofertados aos estados e municípios, que detém a competência constitucional para fazer o patrulhamento ostensivo.





