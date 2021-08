Após benção de umbandista a Lula, Allan dos Santos diz que petista “é apoiado por demônios”

Igor Carvalho, Brasil de Fato - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos afirmou, em seu perfil no Instagram, que “Lula é apoiado também por demônios”, após o ex-presidente petista receber uma benção de uma representante da Umbanda em Fortaleza, no Ceará. O militante ainda cobrou uma posição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre o encontro de Lula com a líder religiosa.

“Neste domingo, é importante falar do silêncio da CNBB. Marque seu pároco e o seu bispo. Chega de Lula! Basta! Nosso Brasil é do Senhor Jesus”, afirmou Santos. A publicação é acompanhada de um vídeo, que mostra a religiosa, que não foi apresentada pelo cerimonial, abençoando o ex-presidente.

O encontro fez parte do evento “Lula com a cultura e os movimentos sociais”, que é parte da agenda do petista em sua visita ao Nordeste, onde tem construído alianças para a disputa das eleições de 2022.

“Você vai ganhar, nós não merecemos tudo isso que estamos passando. Viva as deputadas e vereadoras, viva a mulher brasileira”, afirma a líder religiosa. Conferir a partir de 1:16:13 no vídeo.

Para o Pai Rodney de Oxossi, babalorixá e antropólogo, Allan dos Santos foi racista. “Isso é racismo religioso. A intolerância religiosa é uma das faces mais hediondas do racismo. Aliás, precisamos fazer esse deslocamento, sair do discurso que fala da intolerância religiosa e explicar que é crime. Com essa afirmação, ele está incitando a violência e o ódio. Sabemos quem toma pedrada e tem seus templos apedrejados, quem tem sofrido na mão de traficantes ligados à milícia.”

Ainda de acordo com o religioso, Allan dos Santos age de acordo com o projeto mais amplo do atual governo federal:

“Historicamente e sistematicamente somos perseguidos nesse país. Essa perseguição já foi policial. Hoje, essa perseguição segue, mas com esses grupos neo-pentencostais que se aliaram aos bolsonaristas. Na verdade, vão na mesma direção, não podemos perder do norte que é um projeto cristão-evangélico que está em curso no país e tem no seu norte a perseguição à religiões de matriz africana.”

