Após Bolsonaro dizer que jovens venezuelanas eram trabalhadoras, PSB pede investigação por exploração de trabalho infantil

Representação junto à Procuradoria-Geral do Trabalho foi feita pelo líder do PSB na Câmara, Bira do Pindaré

247 - O líder do PSB na Câmara, Bira do Pindaré (MA), ingressou com uma representação junto à Procuradoria-Geral do Trabalho solicitando a abertura de investigação para apurar a possível existência da exploração de trabalho infantil de jovens imigrantes venezuelanas citadas em vídeo por Jair Bolsonaro (PL).

A representação foi feita após o atual ocupante do Palácio do Planalto recuar da declaração de que as jovens venezuelanas visitadas por ele estavam envolvidas em práticas de prostituição. Na nova versão, divulgada por ele na terça-feira (18), as adolescentes eram "trabalhadoras”.

"É motivo de preocupação que cerca de 20 meninas, com idade inferior a 15 anos — agora denominadas de ‘trabalhadoras’ — possam estar submetidas à exploração de trabalho infantil”, diz um trecho da representação do líder do PSB, de acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

