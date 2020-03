Após confirmação em Roraima, todos os estados têm casos da COVID-19 no Brasil

Sputnik - Neste sábado (21), Roraima registrou seus 2 primeiros casos da COVID-19. O estado da região Norte era o último sem casos da doença no Brasil.

Com a confirmação, todos os estados brasileiros têm agora casos ativos da doença.

Dados das secretarias estaduais de Saúde compilados pelo portal G1 apontam que há 1.178 casos confirmados do novo coronavírus em todo o país. O mais recente balanço do Ministério da Saúde aponta que são 1.128 casos e 18 mortes.

Segundo as informações do Ministério, a maior parte dos casos estão em São Paulo e Rio de Janeiro. A capital paulista registra 459 casos e 15 mortes, enquanto no Rio há 119 casos e 20 mortes. No Distrito Federal o número de casos já chega a 100, enquanto no Ceará são 68 casos e no Rio Grande do Sul, 60.

O Ministério da Saúde também aponta que há transmissão comunitária da doença em todo o território nacional, ou seja, já não é mais possível rastrear como o paciente foi infectado.

Em todo o mundo a pandemia do novo coronavírus já infectou 306.395 pessoas causando 13.031 mortes. O país com o maior número de mortes até agora é a Itália, onde já morreram 4.825 pessoas e 53.578 foram infectadas.