Após confusão com voos, sete pacientes internados pela Covid-19 morrem em Coari, no Amazonas, por falta de oxigênio

247 - A tragédia no Amazonas continua. A prefeitura de Coari, a 450 km de Manaus, informou através de uma nata que sete pacientes internados pela Covid-19 morreram nesta terça-feira (19) no Hospital Regional da cidade por falta de oxigênio.

Segundo o G1, cidade deveria ter recebido 40 cilindros do gás na segunda-feira (18), mas a aeronave de transporte viajou para Tefé (AM) e ficou impossibilitada de chegar a seu destino.

A nota ainda acusa a Secretaria de Saúde do Amazonas como responsável pela falta do insumo. O órgão ainda não se pronunciou.

A falta de oxigênio hospitalar também atinge o Pará, onde, no município de Faro, no Oeste do Estado, sete pacientes da Covid-19 morreram.

