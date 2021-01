Após críticas, Manaus suspende temporariamente vacinação contra Covid-19

247 - A vacinação contra Covid-19 foi suspensa temporariamente em Manaus para que a campanha seja reformulada. A previsão é que imunização dos profissionais de saúde seja retomada nesta sexta-feira (22) e muitos municípios do interior do Amazonas terão que devolver doses da vacina que foram repassadas a mais por um do governo estado na fase de distribuição. Os funcionários do Samu, contudo, devem ser vacinados durante esta quinta-feira.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o volume de doses repassadas pelo Ministério da Saúde corresponde a 34% dos profissionais que atuam na área em todo o Estado. Reorganização da campanha em Manaus vem na esteira das denúncias de que políticos e membros da elite econômica local estariam furando a fila de prioridades.

A nova diretriz estabelece que será dada prioridade aos trabalhadores que mantenham contato direto com pacientes infectados nas unidades de referência, de média e alta complexidade, levando em conta fatores como comorbidades e idade.

Ao todo, o Amazonas recebeu 282.320 doses da vacina na última segunda-feira (20). Desse total, 25.440 doses foram transportadas diretamente para Tabatinga pela Força Aérea Brasileira (FAB) ainda na segunda-feira.

Como o volume está acima do previsto, o município terá que devolver 3.657 doses do imunizante, que serão redistribuídos para outras cidades do estado. Ao todo, 8.345 doses serão armazenadas em uma reserva técnica ou guardadas para uso dos municípios que não possuem estrutura para acondicionar as duas doses de uma só vez.

