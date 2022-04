Após debochar de áudios sobre tortura, Mourão chama ditadura militar de "revolução democrática"

Questionado sobre áudios que atestam a prática de tortura no período militar, vice-presidente disse que "já estão todos mortos" e, por isso, assunto é coisa do "passado" edit

Apoie o 247

ICL

Por Mariana Costa, Metrópoles - Um dia após dizer que investigações sobre tortura durante a ditadura militar não são necessárias porque os envolvidos “já estão todos mortos”, o vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), relembrou o período como uma “revolução democrática”.

“O Exército, com uma história de vitórias, desde Guararapes, quando índios, brancos e negros combateram os holandeses, passando pela Guerra do Paraguai, 2ª Guerra Mundial e pela Revolução Democrática de 1964 até os dias atuais, preserva a soberania e contribui com o Brasil. Parabéns ao Exército Brasileiro”, disse o general em uma publicação no Twitter.

O vice-presidente, que também é general da reserva do Exército Brasileiro, frequentemente exalta o regime que matou, torturou e sumiu com cerca de 500 pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE