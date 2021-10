Após debochar de mulheres em situação de vulnerabilidade, Damares Alves diz que governo vai distribuir absorventes

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após ter debochado de mulheres em situação de vulnerabilidade, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse em um post em sua página no Instagram na noite desta segunda-feira (11) que o governo federal vai apresentar nos próximos dias um programa para distribuir absorventes para o grupo.

A ministra apoiou o veto de Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prevê distribuição gratuita de absorvente feminino para estudantes de baixa renda de escolas públicas e mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. Ela defendeu: "Hoje a gente tem que decidir, a prioridade é a vacina ou é o absorvente?".

Na postagem, Damares Alves aparece ao lado do deputado Roberto de Lucena (Podemos-SP), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos e da Justiça Social.

PUBLICIDADE

Ela diz ter garantido ao parlamentar a criação do novo programa: "Garanti ao parlamentar que nos próximos dias vamos anunciar o programa do governo federal para distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade, a ação é debatida há meses dentro do governo".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE