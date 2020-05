Após demissão de Teich, Nise Yamaguchi, que defende a cloroquina, participa de reunião no Planalto

Médica Nise Yamaguchi, que em abril chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde, após a saída de Luiz Henrique Mandetta, está participando de uma reunião no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete de Jair Bolsonaro edit

247 - A médica Nise Yamaguchi, que em abril chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde após a saída de Luiz Henrique Mandetta do comando da pasta, está participando de uma reunião no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete de Jair Bolsonaro. Reunião acontece após Nelson Teich deixar o governo menos de um mês após assumir o ministério.

Segundo reportagem do site O Antagonista, Nise Yamaguchi estava em Brasília para um evento de lançamento de uma campanha do ministério da Mulher, comandado por Damares Alves. Após a demissão de Teich, na manhã desta sexta-feira (15), por discordar de Bolsonaro em relação ao uso da cloroquina para tratar pacientes da Covid-19, ela teria sido chamada para a reunião no Planalto.

Ao contrário de Teich e de seu antecessor, porém, Nise defende abertamente o uso da cloroquina, estando alinhada com o discurso de Bolsonaro sobre o uso precoce da droga.

