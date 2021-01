Após denúncias de 'fura-fila', Justiça Federal suspende entrega das vacinas de Oxford a Manaus

247 - A Justiça Federal suspendeu nesta terça-feira (26) a entrega de 74.1 mil doses da vacina de Oxford, desenvolvida com a AstraZeneca, a Manaus, após falta de transparência da Prefeitura sobre os critérios de imunização.

A decisão menciona a ocorrência de 'fura-fila' por moradores da capital manauara, incluindo filhas de milionários e secretários estaduais.

A decisão atende a uma Ação Civil Pública dos Ministérios Públicos do Estado (MPE), Federal (MPF), do Trabalho (MPT) e Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), e Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado (DPE).

As informações foram reportadas no G1.

132.350 doses da vacina de Oxford chegaram à capital manauara na noite de sábado (23). A vacinação teve início com a CoronaVac (282 mil doses).

