Após derrota, Lira faz novas críticas ao Supremo por ter cancelado orçamento secreto

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) afirmou em entrevista à GloboNews que o Supremo Tribunal Federal (STF) pode ter extrapolado nas suas atribuições ao suspender a execução das emendas parlamentares do orçamento secreto.

Lira afirmou também que vai procurar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para saber como a Casa vai se posicionar em relação à decisão do STF.

Lira insistiu na tese de que o Orçamento é uma atribuição exclusiva do Congresso, da Câmara e do Senado e defendeu as chamadas emendas de relator, que constituem o orçamento secreto.

Esse tipo de emenda compõe o orçamento secreto por privilegiar a divisão dos recursos entre os deputados aliados do governo, e é um procedimento sem transparência.

