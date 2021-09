Após diagnóstico de Queiroga, Gabbardo pergunta com ironia por ivermectina e cloroquina em Nova York

Gabbardo foi secretário-executivo do Ministério da Saúde de Henrique Mandetta e hoje chefia o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, do governo Doria edit

247 - Minutos após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmar que está com Covid, João Gabbardo, ex-secretário Executivo do Ministério da Saúde, publicou no Twitter mensagem irônica questionando se era possível adquirir ivermectina e hidroxicloroquina nas farmácias de Nova York.

"Alguém pode me informar se é possível adquirir nas farmácias de New York medicamentos como Hidroxicloroquina e Ivermectina?", escreveu Gabbardo, que também é coordenador-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, no governo João Doria (PSDB), informa o UOL.

Os dois medicamentos, que não possuem eficácia comprovada contra a Covid-19, fizeram parte do chamado "kit covid" distribuído pelo governo de Jair Bolsonaro.

Queiroga disse que está sem sintomas, e que ficará em Nova York por mais 14 dias, de quarentena. Bolsonaro embarcou na noite desta terça-feira para o Brasil. O ministro afirmou que descobriu o resultado positivo ao fazer o teste para o retorno ao Brasil.

