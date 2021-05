Após diálogo com governadores, China libera insumos para vacinas

"A China, fraterna com o povo brasileiro, está comprometida com a parceria de vacinas", escreveu pelo Twitter o embaixador do país asiático no Brasil, Yang Wanming. A liberação dos novos lotes de IFA permitirão a produção de 16,6 milhões de doses de imunizantes edit

247 - O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, anunciou pelo Twitter nesta quinta-feira (20) que, após diálogo com governadores brasileiros, a China irá liberar novos lotes de IFA para a produção de 16,6 milhões de doses da CoronaVac e da vacina da AstraZeneca.

"Na conversa com o Fórum dos Governadores informei a liberação dos novos lotes de IFA para produzir, no total, 16,6 milhões de doses da CoronaVac e da vacina AstraZeneca, que chegarão ao Brasil nos próximos dias. A China, fraterna com o povo brasileiro, está comprometida com a parceria de vacinas", disse o embaixador.

Os governadores, apontados pela base de Jair Bolsonaro na CPI da Covid como responsáveis pelo caos sanitário no Brasil, mostram uma relação mais benéfica com a China, principal parceiro comercial do Brasil e um dos maiores produtores de insumos para vacinas no mundo, do que o próprio governo federal.

Participaram da reunião os governadores do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), de São Paulo, João Doria (PSDB), do Piauí, Wellington Dias (PT), e do Amapá, Waldez Góes (PDT).

